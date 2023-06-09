Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Kayseri'de konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Kayseri'de konuştu:

AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Kayseri'de konuştu:

KAYSERİ (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Özellikle başta İstanbul olmak üzere birçok şehrimizi, kentimizi deprem gelmeden daha sağlıklı, daha güvenli hale getirmek için de bir gayretimiz olacak." dedi.

Kayseri Valiliğini ziyaret eden Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, seçimlerin ardından Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için gayret ettiklerini söyledi.

"Asrın felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11 ili, 100'e yakın ilçeyi, 1000'e yakın köyü ve 14 milyondan fazla insanı etkilediğini anımsatan Özhaseki, depremlerde 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Maddi hasarın boyutunun da çok fazla olduğuna dikkati çeken Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Epey bir yük bizi bekliyor. 680 bine yakın konut inşaatını yapmak durumundayız. 170 bin civarında da tek katlı depo, iş yeri, ahır, köy evi gibi yerleri de yapmak durumundayız. Toplamda 850 bin bağımsız birimi bizler hükümet olarak yapmak durumundayız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız o bölgelerde depremden hemen sonra vaziyet alıp bütün yaraları sarmak için gayret ettiği gibi ekibiyle birlikte daha sonra da bu zararları tazmin için sözler verdi. Bunları tabii biz emir telakki ediyoruz, programımızı ona göre yapıyoruz ve çalışmaları da başlattık. Gerek benden önceki bakan arkadaşım gerekse kabinede bulunan tüm arkadaşlarımız bu konuda üstlerine düşeni hakkıyla yaptılar. Şimdi görev sırası bizde. Biz bu aldığımız bayrağı daha ileriye taşıyacağız. Verilen sözleri yerine getireceğiz. Bu konuda da inşallah Rabb'im bizleri mahcup etmeyecek."

Özhaseki, bir taraftan depremin yaralarını sarmak için bir taraftan da olabilecek bu tür afetlerden ülkeyi korumak amacıyla gayret edeceklerini vurguladı.

- "Türkiye'nin dezavantajı, depremselliği"

Türkiye'nin en büyük dezavantajının depremselliği olduğunu vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bir deprem ülkesiyiz, bunu böylece kabul edelim. Son yüzyıl içerisinde bu memlekette olan yıkıcı diye adlandırdığımız 6'nın üzerinde şiddetli depremin sayısı 60 civarında. Ölen insanlarımız 150 bin civarında. Maddi hasar yüz milyarlarca lira, hatta dolar cinsinden rakamlarla ancak ifade edilebilir. Böyle olunca bizim deprem gelmeden hazırlığımızı ona göre yapmamız icap ediyor. Özellikle 1999 depreminden sonra yönetmeliklerin değişmesi, ülkede zaten birçok konutun yıkılmamasını sağladı. Ama bu depremin de yine bize bir ders olarak ve bundan sonrasıyla ilgili de ortaya koyacağımız işaret taşlarına adeta yol arkadaşlığı yapacak şekilde yeni yönetmekler ve kanunlar yapmamız icap ediyor. Özellikle başta İstanbul olmak üzere birçok şehrimizi, kentimizi deprem gelmeden daha sağlıklı, daha güvenli hale getirmek için de bir gayretimiz olacak."

Özhaseki, verilen oylara layık olmak için hizmetlere, projelere devam edeceklerini dile getirdi.

Bu arada Bakan Özhaseki, Valiliğe gelmeden önce Seyyid Burhaneddin Hz. Türbesi'nde dua etti, cuma namazını Bürüngüz Cami'de kılıp çıkışta vatandaşlarla görüştü. Özhaseki, Kayseri Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneğine ziyarette bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri Üniversitesinin faaliyetleri
YEREL HABERLER Kayseri Üniversitesinin faaliyetleri
Kayseri'de "Soğanlı Vadisi Foto Maratonu" düzenlenecek
YEREL HABERLER Kayseri'de "Soğanlı Vadisi Foto Maratonu" ...
Şampiyon muaythai sporcusu, yeni başarılar için çalışıyor
YEREL HABERLER Şampiyon muaythai sporcusu, yeni başarılar için ...
Melikgazi Kayseri Basketbol, Fatmanur Karakaş'ı renklerine bağladı
YEREL HABERLER Melikgazi Kayseri Basketbol, Fatmanur Karakaş'ı ...
Bakan Özhaseki Kayseri'de konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Özhaseki Kayseri'de konuştu:
Bakan Özhaseki: 6 Şubat depremleri bu topraklarda başımıza gelen en büyük felaket (3)
YEREL HABERLER Bakan Özhaseki: 6 Şubat depremleri bu topraklarda ...
Kayseri'de 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Milletvekili Çopuroğlu, Elit Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası birincilerini kutladı
YEREL HABERLER Milletvekili Çopuroğlu, Elit Büyükler Dünya Muaythai ...
Melikgazi Belediyesi 29 kentsel dönüşüm dairesini ve 1 villayı ihaleyle sattı
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi 29 kentsel dönüşüm dairesini ve ...
Sarıoğlan'da ağaçlandırılan alana şehit Şimşek'in adı verildi
YEREL HABERLER Sarıoğlan'da ağaçlandırılan alana şehit Şimşek'in adı ...
Kayseri'de 3 FETÖ sanığına hapis cezası
YEREL HABERLER Kayseri'de 3 FETÖ sanığına hapis cezası
Polislik sınavı sorularını önceden aldığı öne sürülen FETÖ sanığına hapis cezası
YEREL HABERLER Polislik sınavı sorularını önceden aldığı öne sürülen ...
Şakalaştığı okul arkadaşını çakı ile yaraladı
YEREL HABERLER Şakalaştığı okul arkadaşını çakı ile yaraladı
Kayseri'de şakalaşan gençlerden biri diğerini bıçakla yaraladı
YEREL HABERLER Kayseri'de şakalaşan gençlerden biri diğerini bıçakla ...
Kayseri Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Kayseri Ticaret Borsası
KASKİ, Germir'de su şebeke hatlarını yeniliyor
YEREL HABERLER KASKİ, Germir'de su şebeke hatlarını yeniliyor
Çolakbayrakdar'dan yapımı devam eden kano ve yelken tesisinde inceleme
YEREL HABERLER Çolakbayrakdar'dan yapımı devam eden kano ve yelken ...
Kayseri'de midelerinde 84 uyuşturucu kapsülle yakalanan şüpheliler adliyede
YEREL HABERLER Kayseri'de midelerinde 84 uyuşturucu kapsülle ...
Midelerinde uyuşturucu taşıyan şüpheliler adliyede
YEREL HABERLER Midelerinde uyuşturucu taşıyan şüpheliler adliyede
Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı ...
Kayseri'de firari hükümlü bir kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de firari hükümlü bir kişi yakalandı
Kayseri'de dron destekli trafik denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de dron destekli trafik denetimi yapıldı
Kompresörle hava basılan kamyon lastiği patladı, o anlar kamerada
YEREL HABERLER Kompresörle hava basılan kamyon lastiği patladı, o ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.