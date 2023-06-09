Kayseri'den kısa kısa

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'den kısa kısa

AA

Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesinin ilçenin tarihi ve kültürel tanıtımı için oluşturduğu "Rota Talas" turları sürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu öğrencileri, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Öğrenciler, Osmanlı Sokağı olarak bilinen tarihi Ali Saip Paşa Caddesi, Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi, Tıpkıbasım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Sergisi, tarihi Talas Sanat Galerisi ve Feyzioğlu Konağı ile Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'nı gezme imkanı buldu

- Öğrenciler doğal ürünler bahçesini gezdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı'nın içerisinde yer alan Doğal Ürünler Bahçesi öğrencileri ağırlıyor.

Ziraat mühendisi Abdurrahman Özcan, Osman Zeki Yücesan İlkokulu öğrencilerine bahçe hakkında bilgi verdi.

Bahçede organik tarım yapıldığını anlatan Özcan, üretilen ürünlerin de burada satıldığını aktardı.

- Kayseri Lisesi'nde mezuniyet töreni

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Lisesi'nde mezuniyet törenine ve Kayseri Liseliler Buluşması programına katıldı.

Okulun bahçesinde düzenlenen programda konuşan Büyükkılıç, üniversite sınavına girecek öğrencilere başarı diledi.

Vali Çiçek ise Kayseri Lisesi mezunlarının, mezun oldukları okulla ne kadar gurur duysalar az olduğunu ifade etti.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da Kayseri Lisesi mezunu olmanın gururunu yaşadığını belirtti.

- Ulaşım AŞ personeline eğitim

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ tarafından şoför, makinist, parkomat, güvenlik görevlisi, peron görevlisi ve gişe görevlilerine yönelik düzenlenen eğitim seminerine katıldı.

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Ulaşım AŞ personeli Mehmet Emin Yıldız tarafından eğitim verildi.

Seminere katılan ve güvenlik personeline hitap eden Büyükkılıç, kamu hizmeti verenlerin sabırlı olması gerektiğini belirtti.

- Kıranardı Düğün Salonu yenilendi

Melikgazi Belediyesi, Kıranardı Mahallesi'ndeki düğün salonunu yeniledi.

Yeni düğün salonunun mahallede birçok etkinliğe ev sahipliği yapacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kıranardı Düğün Salonu'nu 10 Haziran'da hizmete açacaklarını kaydetti.

Üç kattan oluşan binanın tamamında iç mekan tadilatının yanı sıra dış cepheyi de onararak yenilediklerini anlatan Palancıoğlu, salonda abdesthane, tuvalet, gelin odası, mescit, mutfak ve bebek bakım odası bulunduğunu ifade etti.

- Talas'ta kentsel dönüşüm

Talas Belediyesinin ilçedeki yapı stokunu yenileyerek daha güvenli ve modern alanları inşa etmek amacıyla başlattığı kentsel dönüşüm ikinci etap çalışmaları hızlandı.

Hak sahiplerinden Osman Çarman, ikinci etap dönüşümde Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile ilk protokolü imzalayan isim oldu.

Başkanlık makamında gerçekleşen protokol imza töreninde konuşan Başkan Yalçın, Harman Mahallesi'nin kentsel dönüşüm bakımından çok fazla beklediğini, dönüşümle mahallenin çehresinin değişeceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Özhaseki: Toplamda 850 bin bağımsız birimi, hükümet olarak yapmaktayız
YEREL HABERLER Bakan Özhaseki: Toplamda 850 bin bağımsız birimi, ...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Kayseri'de konuştu:
YEREL HABERLER Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ...
Kayseri Üniversitesinin faaliyetleri
YEREL HABERLER Kayseri Üniversitesinin faaliyetleri
Kayseri'de "Soğanlı Vadisi Foto Maratonu" düzenlenecek
YEREL HABERLER Kayseri'de "Soğanlı Vadisi Foto Maratonu" ...
Şampiyon muaythai sporcusu, yeni başarılar için çalışıyor
YEREL HABERLER Şampiyon muaythai sporcusu, yeni başarılar için ...
Melikgazi Kayseri Basketbol, Fatmanur Karakaş'ı renklerine bağladı
YEREL HABERLER Melikgazi Kayseri Basketbol, Fatmanur Karakaş'ı ...
Bakan Özhaseki Kayseri'de konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Özhaseki Kayseri'de konuştu:
Bakan Özhaseki: 6 Şubat depremleri bu topraklarda başımıza gelen en büyük felaket (3)
YEREL HABERLER Bakan Özhaseki: 6 Şubat depremleri bu topraklarda ...
Kayseri'de 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Milletvekili Çopuroğlu, Elit Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası birincilerini kutladı
YEREL HABERLER Milletvekili Çopuroğlu, Elit Büyükler Dünya Muaythai ...
Melikgazi Belediyesi 29 kentsel dönüşüm dairesini ve 1 villayı ihaleyle sattı
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi 29 kentsel dönüşüm dairesini ve ...
Sarıoğlan'da ağaçlandırılan alana şehit Şimşek'in adı verildi
YEREL HABERLER Sarıoğlan'da ağaçlandırılan alana şehit Şimşek'in adı ...
Kayseri'de 3 FETÖ sanığına hapis cezası
YEREL HABERLER Kayseri'de 3 FETÖ sanığına hapis cezası
Polislik sınavı sorularını önceden aldığı öne sürülen FETÖ sanığına hapis cezası
YEREL HABERLER Polislik sınavı sorularını önceden aldığı öne sürülen ...
Şakalaştığı okul arkadaşını çakı ile yaraladı
YEREL HABERLER Şakalaştığı okul arkadaşını çakı ile yaraladı
Kayseri'de şakalaşan gençlerden biri diğerini bıçakla yaraladı
YEREL HABERLER Kayseri'de şakalaşan gençlerden biri diğerini bıçakla ...
Kayseri Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Kayseri Ticaret Borsası
KASKİ, Germir'de su şebeke hatlarını yeniliyor
YEREL HABERLER KASKİ, Germir'de su şebeke hatlarını yeniliyor
Çolakbayrakdar'dan yapımı devam eden kano ve yelken tesisinde inceleme
YEREL HABERLER Çolakbayrakdar'dan yapımı devam eden kano ve yelken ...
Kayseri'de midelerinde 84 uyuşturucu kapsülle yakalanan şüpheliler adliyede
YEREL HABERLER Kayseri'de midelerinde 84 uyuşturucu kapsülle ...
Midelerinde uyuşturucu taşıyan şüpheliler adliyede
YEREL HABERLER Midelerinde uyuşturucu taşıyan şüpheliler adliyede
Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı ...
Kayseri'de firari hükümlü bir kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de firari hükümlü bir kişi yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.