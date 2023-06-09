Kayseri'den kısa kısa

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'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

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KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesinin ilçenin tarihi ve kültürel tanıtımı için oluşturduğu "Rota Talas" turları sürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu öğrencileri, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Öğrenciler, Osmanlı Sokağı olarak bilinen tarihi Ali Saip Paşa Caddesi, Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi, Tıpkıbasım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Sergisi, tarihi Talas Sanat Galerisi ve Feyzioğlu Konağı ile Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'nı gezme imkanı buldu

- Öğrenciler doğal ürünler bahçesini gezdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı'nın içerisinde yer alan Doğal Ürünler Bahçesi öğrencileri ağırlıyor.

Ziraat mühendisi Abdurrahman Özcan, Osman Zeki Yücesan İlkokulu öğrencilerine bahçe hakkında bilgi verdi.

Bahçede organik tarım yapıldığını anlatan Özcan, üretilen ürünlerin de burada satıldığını aktardı.

- Kayseri Lisesi'nde mezuniyet töreni

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Lisesi'nde mezuniyet törenine ve Kayseri Liseliler Buluşması programına katıldı.

Okulun bahçesinde düzenlenen programda konuşan Büyükkılıç, üniversite sınavına girecek öğrencilere başarı diledi.

Vali Çiçek ise Kayseri Lisesi mezunlarının, mezun oldukları okulla ne kadar gurur duysalar az olduğunu ifade etti.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da Kayseri Lisesi mezunu olmanın gururunu yaşadığını belirtti.

- Ulaşım AŞ personeline eğitim

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ tarafından şoför, makinist, parkomat, güvenlik görevlisi, peron görevlisi ve gişe görevlilerine yönelik düzenlenen eğitim seminerine katıldı.

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Ulaşım AŞ personeli Mehmet Emin Yıldız tarafından eğitim verildi.

Seminere katılan ve güvenlik personeline hitap eden Büyükkılıç, kamu hizmeti verenlerin sabırlı olması gerektiğini belirtti.

- Kıranardı Düğün Salonu yenilendi

Melikgazi Belediyesi, Kıranardı Mahallesi'ndeki düğün salonunu yeniledi.

Yeni düğün salonunun mahallede birçok etkinliğe ev sahipliği yapacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kıranardı Düğün Salonu'nu 10 Haziran'da hizmete açacaklarını kaydetti.

Üç kattan oluşan binanın tamamında iç mekan tadilatının yanı sıra dış cepheyi de onararak yenilediklerini anlatan Palancıoğlu, salonda abdesthane, tuvalet, gelin odası, mescit, mutfak ve bebek bakım odası bulunduğunu ifade etti.

- Talas'ta kentsel dönüşüm

Talas Belediyesinin ilçedeki yapı stokunu yenileyerek daha güvenli ve modern alanları inşa etmek amacıyla başlattığı kentsel dönüşüm ikinci etap çalışmaları hızlandı.

Hak sahiplerinden Osman Çarman, ikinci etap dönüşümde Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile ilk protokolü imzalayan isim oldu.

Başkanlık makamında gerçekleşen protokol imza töreninde konuşan Başkan Yalçın, Harman Mahallesi'nin kentsel dönüşüm bakımından çok fazla beklediğini, dönüşümle mahallenin çehresinin değişeceğini kaydetti.

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