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Bakan Özhaseki, Kayseri'de "Sanayici ve İş Adamları Buluşması"nda konuştu:

AA

Bakan Özhaseki, Kayseri'de "Sanayici ve İş Adamları Buluşması"nda konuştu:

KAYSERİ (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremzedelerin konut talebine ilişkin, "Benim bulduğum yeni formüller var, çalıştığım. Çarşamba günü kabine toplantımız var. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim orada. Eğer arkadaşlarımız da uygun görürlerse o formüller devreye girdiğinde çok daha kısa süre içerisinde inşallah bütün hak sahiplerine haklarını vermiş olacağız." dedi.

Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde kentte bulunan bir düğün salonunda düzenlenen "Sanayici ve İş Adamları Buluşması"nda, önceki günlerde iki seçim atlattıklarını söyledi.

Cumhur İttifakı olarak ilk seçimde yüzde 50'nin üzerinde oy almayı ümit ettiklerini aktaran Özhaseki, çok gayret etmelerine ve kol kola girmelerine rağmen bunun olmadığını anlattı.

Özhaseki, geleneklerinde çok güzel bir söz olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O söz de 'Vuku bulanda hayır vardır.' Böyle söyledik, devam ettik. İkinci seçimle yüzde 50'yi geçtik. Hamdolsun yine Cumhur İttifakı olarak ipi göğüslemiş olduk. Ne hayır vardı derseniz, dışarıda durmadan vermeye çalıştıkları algı, aslı böyle olmasa da 'tek adam rejimi, diktatörlük, orada bir kişi ne derse o oluyor, adalet falan yok ki, ne hakimi canım, hakimler kul köle', hepsi iftira bunların. Bunu bir kez daha görmüş olduk. Eğer diktatörlük olsaydı yüzde 65-70'lerde zaten ilk tur biterdi. Türkiye'de şeffaf bir seçim oldu. Demokrasinin kurallarının hakkıyla oturduğu tüm dünyaya ilan edilmiş oldu. Bir de çok şükür güçlü Türkiye imajı bir kere daha oturdu. Eskiden üzerinde oyunlar oynanan bir Türkiye olmaktan, Batı aleminin gözüne bakarak ne isterlerse yapılan bir ortamdan şimdi güçlü bir liderliğin ve milletin arkasında olduğu bir liderliğin inşallah inşa edileceği yüzyıla doğru girileceği bir dönem başlıyor. Bundan dolayı da mutluyuz."

Seçimde Kayserili hemşerilerinin AK Parti'ye 5 milletvekili verdiğini anlatan Özhaseki, "6'ncısı ben olacağım. Cumhur İttifakı'na 7 milletvekili verdiler. İnşallah 8'incisi ben olacağım. Bugün de eğer müsaade ederseniz daha önceki dönemlerde yaşayamadığımız bir şeyin hasretiyle söylüyorum, Kayseri'deki 10 arkadaşımız eğer kol kola girerlerse, Kayseri meselesi olduğunda 'hep beraber olalım' derlerse, muhalif kanatta da olduğu halde Kayseri'yi kötülemekten vazgeçerlerse evet 10 milletvekiliyiz, ben de 11'inci kişi olarak destek vermeye devam edeceğim." diye konuştu.

- "Değişik formüller var"

Bakan Özhaseki, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere değinerek, "asrın afeti" denen depremin bu topraklarda kurulan bin yıllık medeniyetin karşılaştığı en büyük afet olduğunu belirtti.

Depremden 11 ilin etkilendiğini kaydeden Özhaseki, şöyle konuştu:

"14 milyon insan bundan etkilenmiş. 100 kadar ilçemiz, 1000'e yakın köyümüz ve yıkılan bina sayısı, dün aldım rakamları bir daha, çünkü itirazlar oluyor, mahkemelerin verdiği kararlar var, ara ara değişebiliyor, 680 bin konut yıkılmış. 170 bin de iş yeri, depo, ahır, tek katlı köy evi yıkılmış. Yani 850 bin tane bizim yapmak zorunda olduğumuz ev, iş yeri var. Bunların altyapısını da yapacağız. Bunların hepsinin maddi zararı 100 milyar dolar civarında. İnsanların bir kısmı çadırdalar, bir kısmı konteyner kentteler. Oradan da haliyle bir an önce çıkmak istiyorlar. Diyorlar ki 'acele evlerimizi yapın, verin.' Bunlar yapılacak, çaresi yok."

Bu yükün altından kalkacaklarını vurgulayan Özhaseki, "Değişik formüller var. O formülleri geliştiriyoruz zaten. İnşallah söz verdiğimiz gibi 300 binden fazla konutu bir yıl içinde, ondan sonra 1,5 ve 2 yıla kalmadan da diğer bütün konutları bitirip herkesi evlerine kavuşturacağız. Benim bulduğum yeni formüller var, çalıştığım. Çarşamba günü kabine toplantımız var. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim orada. Eğer arkadaşlarımız da uygun görürlerse o formüller devreye girdiğinde çok daha kısa süre içerisinde inşallah bütün hak sahiplerine haklarını vermiş olacağız." diye konuştu.

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