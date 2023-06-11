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Kayseri'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

AA

Kayseri'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yusuf P, C.Y. ile O.Y. arasında Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Delikli Taş Caddesi'nde bir apartmandaki dairede tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda silahla ateş edilen Yusuf P. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı Yusuf P. ambulansla önce Kayseri Devlet Hastanesi'ne buradan da Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili C.Y. ve O.Y. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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