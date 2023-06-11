Kayseri'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, Yusuf P, C.Y. ile O.Y. arasında Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Delikli Taş Caddesi'nde bir apartmandaki dairede tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda silahla ateş edilen Yusuf P. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı Yusuf P. ambulansla önce Kayseri Devlet Hastanesi'ne buradan da Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili C.Y. ve O.Y. gözaltına alındı.



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