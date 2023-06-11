İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te 350 kişi 5 ton çöp topladı

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KAYSERİ (AA) - "Erciyes'te Mavi-Yeşil Bir Gün" etkinliği kapsamında 350 gönüllü, 5,1 ton çöp topladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes AŞ tarafından düzenlenen etkinliğin 11'incisi gerçekleştirildi.

Çevre Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Erciyes'in, dünyanın tanıdığı, bildiği bir kayak merkezi olduğunu belirtti.

Cıngı, etkinliğin insanlara çevre hassasiyetini kazanmaları noktasında önemli bir mesaj verdiğini ifade etti.

Etkinlikte 350 gönüllü, 2 bin 200 metredeki Tekir Kapı bölgesindeki kamp alanında, pistlerde ve piknik alanında 5,1 ton atık çöp topladı.

Etkinliğe AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk de katıldı.

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