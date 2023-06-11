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Türkiye'de düzenlenen akıl ve zeka oyunlarının uluslararası boyuta taşınması hedefleniyor

AA

Türkiye'de düzenlenen akıl ve zeka oyunlarının uluslararası boyuta taşınması hedefleniyor

KAYSERİ (AA) - Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) Başkanı Şaban Kurt, bu yıl 5.'sini düzenledikleri akıl ve zeka oyunlarını uluslararası boyuta taşıyarak, dünyanın farklı köşesinden ülke ve sporcuların katılımıyla Türkiye'de yapmayı hedeflediklerini bildirdi.

74 ilden 723 ilkokul ve ortaokul öğrencisinin katıldığı, ilkokul öğrencilerinin eqilibrio, Q-bitz, mangala, pentago ve küre, ortaokul öğrencileri ise kulami, reversi, mangala, pentago ve küre kategorilerinde yarıştığı Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Finali için Kayseri'ye gelen Kurt, AA muhabirine, ülkede son dönemde federasyonlarıyla birlikte bu oyunların bilinirliğinin arttığını belirtti.

Dünyada böyle bir akıl ve zeka oyunları turnuvası örneği bulunmadığına işaret eden Kurt, akademik kadroları ve usta eğitmenlerle görüş alışverişinde bulunarak bu oyunları belirlediklerini ifade etti.

Oyunların çocuklara katkısını ön planda tuttuklarını dile getiren Kurt, mesleklerini bilinçli yapmaları için federasyon olarak 20 bine yakın öğretmeni eğittiklerini anlattı.

Düzenledikleri turnuvada aralarında ABD, Kanada ve Finlandiya eksenli oyunların yanı sıra "mangala" gibi bölgeye ait oyunların da bulunduğunu belirten Kurt, federasyonlarının Türkiye'de bu oyunlarla ilgili bir eksiklik gördüğünü kaydetti.

Federasyonlarının kuruluş amaçlarından birinin de Türkiye'deki akıl ve zeka oyunlarının bilinirliğini artırmak olduğunu belirten Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü çok yoğun bir katılım var. Bu yıl 5.'sini yapıyoruz. Yıl boyu neredeyse 1 milyonun üzerinde çocuk bu turnuvalarda yarışıyor. Çocukların gerçekten akıl ve zeka, bilişsel becerilerini arttıran materyaller var. Bu oyunların çocukların algılama, dikkat, mantık, akıl yürütme ve işlem becerilerine yüksek katkıları var. Bu oyunlar öğrencilerimize, çocuklarımıza, özellikle ortaokul sonuna kadar, tabii ki ondan sonrası da devam ediyor ama kişisel becerinin yoğun olarak geliştiği bir evrede katkıları çok büyük. Bunu bilimsel olarak da biliyoruz. Biz federasyon olarak da bunu görüyoruz."

- "Çocuklar hem oynuyor, hem öğreniyor, hem eğleniyor"

Çocuklardan, yarışmalarını ve rekabet etmelerini ancak, bunun bir oyun ve eğlence olduğunu da hiçbir zaman unutmamalarını isteyen Kurt, şöyle konuştu:

"Stratejik düşünme becerisi olsun, bilişsel becerilerdeki katkıları çocuğun davranışlarını direkt etkiliyor. Burada arkadaşlık, uyum çok önemli. Çocuklara yenme ve yenilme duygusunu da öğretiyoruz. Bir kere yenilme duygusunu çok abartmamaları gerekiyor. Onu da öğretiyoruz. Bir çocuğa turnuvada yenildiği zaman nasıl davranması gerektiğini de tek tek anlatıyoruz. Çocuklar hem oynuyor, hem öğreniyor hem eğleniyor. Bu üçlü çok önemli."

Şu ana kadar Türkiye'de ulusal bazda kurdukları bütün hayallere ulaştıklarını ifade eden Şaban Kurt, "Federasyon olarak Türkiye'de bir tasarım yarışması açıyoruz. Bu tasarım yarışmasında birinci olan oyunları masaya yatırıyoruz, bir ödül veriyoruz." dedi.

Kurt, sözlerini, "Bizim oyunlarımızdan 'küre' var mesela. Türkiye'de birinci olan bir oyun. Onun üzerinde çalışıyoruz. Ondan sonra bu masaya geliyor. Uzun bir süreç. Dolayısıyla hayallerimizi ulusal bazda bir bir gerçekleştiriyoruz. Uluslararası bazda da hayallerimiz var. Dünyanın her köşesinden ülke ve sporcuların katıldığı bir turnuvayı Türkiye'nin önderliğinde, belirleyeceğimiz kurallar ve konularla gerçekleştirmek istiyoruz. İnşallah onu da hep beraber yapacağız diye düşünüyoruz, ümit ediyoruz." diye tamamladı.

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