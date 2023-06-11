KAYMEK'ten çocuklara özel "ödev merkezi"

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından öğrencilerin ödevlerini daha verimli yapabilmeleri adına KAYMEK Ödev Merkezi hayata geçirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sınav hazırlık kursları, akademik ders takviyeleri, değerler eğitimi, akıl oyunları ve kulüp faaliyetleri düzenleyen KAYMEK, düzenlediği eğitim faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor.

KAYMEK Ödev Merkezi'nde çocuklar ödevlerini uzman öğretmenleri eşliğinde daha verimli yaparken, öğrendiklerini pekiştirme imkanı da buluyor.

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