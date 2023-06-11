Kayseri'de sağanak etkili oldu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar meydana geldi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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