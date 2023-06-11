Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Finali Kayseri'de yapıldı

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KAYSERİ (AA) - Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonunca (TAZOF) Kayseri'de düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Finali'nde dereceye girenlere madalyaları verildi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen finale, 74 ilden 723 ilkokul ve ortaokul öğrencisi katıldı.

İlkokul öğrencileri eqilibrio, Q-bitz, mangala, pentago ve küre, ortaokul öğrencileri ise kulami, reversi, mangala, pentago ve küre kategorilerinde yarıştı.

TAZOF Başkanı Şaban Kurt, ödül töreninde yaptığı konuşmada, büyük emek harcanarak düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Finali'ne katılan öğrencileri tebrik etti.

Konuşmaların ardından turnuvada dereceye giren öğrencilere madalyaları verildi.

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