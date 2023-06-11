Kayseri'de aday din görevlisi eğitimi açılış programı düzenlendi

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KAYSERİ (AA) - Diyanet Akademisi Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde aday din görevlisi eğitimi açılış programı düzenlendi.

Kayseri Dini Yüksek ihtisas Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özcan, Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Abdulkadir Kabdan, Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş ve ilçe müftüleri ile eğitim görevlileri katıldı.

Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Kabdan, programda yaptığı konuşmada, 90 din görevlisiyle aday eğitimini başlattıklarını belirtti.

Yarım asırlık geçmişi olan Dini Yüksek İhtisas Merkezleri'nin 2022 yılında akademiye dönüştürülerek daha da kurumsal bir yapıya kavuştuğunu aktaran Kabdan, bu merkezlerin din görevlisi yetiştirmek gibi önemli bir görevi ifa etme hedefine emin adımlarla yürüdüğünü aktardı.



Toplumun dini ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilecek yeterlikte din görevlisi yetiştirdiklerini vurgulayan Kabdan, şunları kaydetti:

"Gün geçtikçe başkanlığımızın hizmet alanları genişlemekte, bu oranda personel sayımız çoğalmakta ve personelimizin eğitim ihtiyaçları farklılaşmaktadır. Özellikle İslam coğrafyasında yaşanan ihtilaf ve tartışma hatta çatışmalar, sorumluluklarımızın bir kat daha arttığını göstermektedir. Kökü sağlam bir medeniyetin mensubu olarak, geçmişin müktesebatını gelecek nesillere aktaracak, bugünü ve geleceği inşa etmede rol alacak nesillerin yetişmesi, hiç şüphesiz nitelikli personelin azimli çalışmalarıyla gerçekleşecektir."

İl Müftüsü Akkuş da bu merkezlerin oldukça önemli bir görev üstelendiğini anlattı.

Dış İlişkiler Genel Müdürü Özdemir ise burada alınan eğitimle önemli eksiklerin telafi edilebileceğini belirtti.





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