GÜNCELLEME - Kayseri'de 5 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 5 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehir dışından Kayseri'ye uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Melikgazi ilçesi Nalçık Bulvarı'nda bir otomobile düzenlenen operasyonda 5 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.A. İ.Ş. ve Ö.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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