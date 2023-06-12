Kayseri Havalimanı mayısta 206 bin 340 yolcuya hizmet verdi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Havalimanı'ndan mayıs ayında 206 bin 340 yolcu yararlandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Havalimanı'nda iç hatta 177 bin 311, dış hatta 29 bin 29 olmak üzere toplam 206 bin 340 yolcuya hizmet verildi.

İniş kalkış yapan uçak trafiği de iç hatlarda 1226, dış hatlarda 207 olmak üzere toplamda 1433'e ulaştı.

Yük trafiği ise toplamda 2 bin 115 ton oldu.

Yılın ilk 5 ayında ise yolcu trafiği 862 bin 216, uçak trafiği 6 bin 277 ve yük trafiği 8 bin 831 ton olarak gerçekleşti.

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