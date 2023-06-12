Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik bir adrese düzenlediği operasyonda, 275 gram sentetik uyuşturucu, 15 gram esrar ve hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan K.D'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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