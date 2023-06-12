Kayseri'de kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de otomobilin kanala düşmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

N.U. idaresindeki 38 EJ 01 plakalı otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasındaki su kanalına düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü N.U, sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.



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