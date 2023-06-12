Kayseri'de evde çıkan yangın söndürüldü

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Kılıçaslan Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında evde hasar oluştu.

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