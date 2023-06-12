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Kayseri'de sağanak etkili oldu

AA

Kayseri'de sağanak etkili oldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sağanak nedeniyle yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Su birikintilerinin oluştuğu yollarda trafikte aksamalar meydana geldi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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