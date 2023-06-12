Sarıoğlan'da Geleneksel Çocuk Oyunları etkinliği yapıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik Geleneksel Çocuk Oyunları etkinliği düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, 192 öğrenci geleneksel çocuk oyunlarıyla buluştu.

İlçedeki beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, eğlenceli ve eğitici etkinliklerle vakit geçirdi.

Etkinlikte, "yağ satarım bal satarım, mendil kapmaca, tombik ve yakan top" gibi oyunlar oynandı.

Dereceye giren öğrencilere etkinlik sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Akbülbül ve okul müdürleri tarafından madalya verildi.

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