Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) itfaiyesi, sivil toplum kuruluşlarına eğitim verdi.

OSB itfaiyesi, sivil toplum kuruluşlarına yönelik yardımlaşma kapsamında eğitim çalışması gerçekleştirdi.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın OSB itfaiyesinin sanayicilere hizmet sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Meydana gelen her türlü yangın ve olumsuz duruma kısa sürede müdahale etme kapasitesine sahip itfaiyemiz, bilgi ve tecrübesini de paylaşmaktadır. Bu kapsamda işbirliği çalışmaları yapılmakta ve eğitim faaliyetlerine önem verilmektedir. Bu amaçla ANDA Kardeşe Vefa Derneği Kayseri temsilciliğinden 29 kişinin katılımı ile haziran ayı başında 3 gün süren 20 saatlik 'Acil Durum Ekip Eğitimi' gerçekleştirilmiş ve sertifikaları verilmiştir."

- Talas'ta marketler denetlendi

Talas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde ürünlerin fiyatlarını denetledi.

Ekipler, zincir marketlerde kasa ile raf fiyat uygunluğu başta olmak üzere stokçuluk ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, denetimlerin sürdüğünü anlatarak, "Vatandaşın güvenli alışveriş yapabilmesi için zabıtamızın yaptığı denetimler periyodik olarak devam ediyor. Denetimler sonucunda uygunsuzluğu tespit edilen firmalara belediye encümenimizce cezai işlem uygulanıyor." ifadelerini kullandı.

Yalçın, Talaslı vatandaşların karşılaştıkları sorunları 0549 388 25 27 numaralı ihbar hattına iletmelerini istedi.

- Başkan Büyükkılıç' ziyaretler

Büyük Bürüngüz Mahalle Muhtarı Ali Çuhadar ve mahalle sakinleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükkılıç, misafirlerini Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamı toplantı salonunda kabul etti.

Talep ve önerileri dinleyen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Yerel yöneticiler için hizmetin ayrımı, sınırı ve şartı yoktur. Bizler merkez ve kırsalda hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmaya gayret gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ayrı bir önem verdiği muhtarlarımız bizlerin gören gözü, duyan kulağıdır. Her bir kardeşimize ulaşmamıza vesile olan canlarımızdır. Halka hizmet Hakk'a hizmet düsturuyla hizmet etmeye gayret ettiğimiz mahalle sakinlerimize nazik ziyaretleri için teşekkür ederim."





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