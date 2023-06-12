Kayseri Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısında 102 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 52 asıl 102 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edildi.

Toplantıda konuşan Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'yi tebrik ederek, "Bakanlığının hayırlı olmasını, hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum. Gerek şehrimiz açısından gerekse ülkemiz açısından birikimiyle, deneyimiyle her zamanki ön görüsü ve ufuklu bakış açısı ile büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kulandı.

Gündem maddeleri ile ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı toplantının ardından Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.

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