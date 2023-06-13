Kayseri'de "Okul Öncesi Özel Eğitim Çalıştayı" düzenlendi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kayseri Üniversitesi, Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) iş birliğiyle "Okul Öncesi Özel Eğitim Çalıştayı" düzenlendi.
Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki çalıştayın açılışında konuşan Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Akpınar, çalıştayın geleceğin teminatı çocukların yetişmesinde yol haritası olmasını diledi.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Tekin de bilgi üretmenin önemine dikkati çekerek çalıştayda sunulacak fikirlerin, katkıların çok değerli olduğunu ifade etti.
Konuşmaların ardından alanında uzman eğitimcilerin katıldığı panellere geçildi.