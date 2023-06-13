Kayseri'de "Okul Öncesi Özel Eğitim Çalıştayı" düzenlendi

Yapay zekâ ile evli olan kadının ilginç hikâyesi

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kayseri Üniversitesi, Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) iş birliğiyle "Okul Öncesi Özel Eğitim Çalıştayı" düzenlendi.

Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki çalıştayın açılışında konuşan Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Akpınar, çalıştayın geleceğin teminatı çocukların yetişmesinde yol haritası olmasını diledi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Tekin de bilgi üretmenin önemine dikkati çekerek çalıştayda sunulacak fikirlerin, katkıların çok değerli olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından alanında uzman eğitimcilerin katıldığı panellere geçildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.