Kayseri'de imam hatip okullarının sene sonu etkinliği yapıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de imam hatip okullarının sene sonu etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Hunat Medresesi'ndeki etkinlikte, TÜBİTAK, TEKNOFEST, spor ve farklı branşlardaki yarışmalarda başarılı olan öğrencilerin eserleri ile yaptıkları el sanatları ürünler sergilendi

Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği (KİMDER) Başkanı Ali Çakıcı, programda yaptığı konuşmada, imam hatip liselerinin önemini anlattı.

Çakıcı, liselerdeki öğrencilerin ufkunu açmak ve vatandaşlara da yapılan faaliyetleri göstermek amacıyla etkinliği düzenlediklerini vurguladı.

Vali Gökmen Çiçek ise imam hatip liselerinin Kayseri'nin gururu olduğunu söyledi.

Çiçek, öğrencilerin en büyük destekçilerinden birinin KİMDER olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından öğrencilerin stantları gezildi.



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