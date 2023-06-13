Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi tarafından düzenlenen "Gençliğin Aklına Takılanlar" programının bu ayki konuğu Prof. Dr. Erol Göka oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Esat Altıntaş'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen, genç nesillerin ilmi ve manevi yönden yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla yapılan programda Prof. Dr. Göka, sosyal yaşamdan psikolojiye, insan ilişkilerinden kişisel gelişime kadar birçok konuda önemli bilgiler paylaştı.

Soru-cevap şeklinde sürdürülen program sonunda kura çekilerek katılanlara Erol Göka'nın "Hoşçakal" isimli kitabı hediye edildi.

- Büyükşehirden Adıyaman Belediyesine destek

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, depremde hasar gören Adıyaman Belediyesinin büro mobilyası ihtiyaçlarının karşılanarak hibe edilmesi kararını oy birliğiyle kabul etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki haziran ayı meclis toplantısında, Adıyaman Belediyesine hibe şeklinde yardım edilmesi kararlaştırıldı.

102 maddenin oylandığı toplantıda gündemin 62'nci maddesindeki Adıyaman Belediyesinin hizmet birimlerinin deprem dolayısıyla hasar gören büro mobilyası ihtiyaçlarının karşılanarak hibe edilmesi talebi meclis üyelerince oy birliğiyle kabul edildi.

- Öğrencilerden Çevre Haftası etkinliği

Talaslı öğrenciler, Talas Belediyesi ev sahipliğinde Çevre Haftası dolayısıyla düzenlenen "Geri Kazanıma Destek, Doğaya Nefes Olalım" etkinliğinde doğa yürüyüşü yaptı.

Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'ndaki programda gençler Türk bayrakları sallarken, bando eşliğindeki şarkılarla da eğlendi.

Gölet kenarında Fatma Mustafa Hasçalık ve Şehit Abdullah Şaştım Ortaokulu öğrencileri ile bir araya gelen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bando eşliğindeki şarkılar ve marşlarla karşılandı.

Başkan Yalçın, gençlere çevreye gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu ise çevreyi insanların ortak dünyası ve ortak evi olarak kabul ederek gelecek nesillere bırakmak gerektiğini belirtti.

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