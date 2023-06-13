Sağanak nedeniyle kapanan Kayseri-Niğde yolu ulaşıma açıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Kayseri-Niğde yolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden trafiğe açıldı.

İlçe genelinde akşam vakti başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Su birikintilerinin oluştuğu yollarda trafikte aksamalar meydana geldi. Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Şiddetli yağışın sürüklediği taş ve çamur nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Kayseri-Niğde kara yolu, ekiplerin temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

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