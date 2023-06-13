Kayseri'de bir evde 60 sikke ele geçirildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir evde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 60 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Kayseri İl ve Kocasinan İlçe Jandarma komutanlıkları ekipleri, Buğdaylı Mahallesi'nde Ü.Ş'ye ait ikamete operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde arama yapan ekipler, Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 60 sikke buldu.

Gözaltına alınan Ü.Ş'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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