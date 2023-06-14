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Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç, Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu

AA

Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç, Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük millet bahçeleri arasında yer alacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç, yapımında sona yaklaşılan Millet Bahçesi'nde yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

Burada konuşan Başkan Büyükkılıç, 1 milyon metrekaresi yeşil alan olacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde sona doğru yaklaşıldığını ifade etti.

Çalışma yapan personele kolaylıklar dileyen Büyükkılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini taşıyan ve 7'den 70'e tüm kesimlere hitap edecek Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni en kısa sürede hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Şehrimize, İç Anadolu bölgemize ve ülkemize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Vali Çiçek de Kayseri'ye çok yakışacak vizyon projenin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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