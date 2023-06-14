Kayseri Arkeoloji Müzesi'nde piyano ve keman resitali verildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Arkeoloji Müzesi'nde öğrenciler tarafından piyano ve keman resitali sunuldu.

Tarihi Kayseri Kalesi'nin içindeki müzede İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile kentte faaliyet gösteren bir müzik okulunun öğrencileri, şef Prof. Dr. Rauf Kerimov eşliğinde sahne aldı.

Öğrenciler müzenin Roma Salonu'nun tarihi atmosferinde hem solo hem de orkestra halinde piyano ve keman resitali sundu.

Etkinliği, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Müze Müdürü Gökhan Yıldız ve veliler izledi.





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