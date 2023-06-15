Kayseri'de 21 firari hükümlü yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 21 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 firari hükümlünün yakalanmasına yönelik 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

106 personel ve 40 ekibin katıldığı operasyonda, 21 firari hükümlü yakalandı, 9 firarinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Operasyonda 30 ilde 95 yakalama emri bulunan ve 19 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü H.Ç. de yatak odasındaki gardırobun arka duvar kısmındaki boşlukta yakalandı.

Yakalanan hükümlüler, cezaevine teslim edildi.



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