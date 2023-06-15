Kayseri'den kısa kısa

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sağanak sonrası oluşan su taşkınlarının hasar verdiği Yeşilhisar ilçesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm'ün de eşlik ettiği ziyarette Başkan Büyükkılıç, ilçe sakinleri ile görüştü.

Zararların giderilmesi için tüm devlet kuruluşlarıyla gereken çalışmaları yapacaklarını belirten Büyükkılıç, yaşanan hasarları en kısa zamanda gidereceklerini ifade etti.

Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin selamlarını vatandaşlara ileterek, şunları aktardı:

"Allah’ın izniyle kenetlenerek, yerel yönetimiyle, hükümetiyle, milletvekillerimiz, bakanlarımız, valimizle, kaymakamlarımızla çalışıyoruz. Valimizin de selamları var, onu da iletmiş olalım. Büyük geçmiş olsun diyoruz."

- Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Gönül Atölyesi kuruldu​​​​​​​

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde özel öğrenciler için "Gönül Atölyesi" kuruldu.

Gönül Atölyesi'nde gönüllü eğitmenler tarafından özel öğrencilere zanaat, sanat ve mesleki yeterlilik kazandırılıyor.

Atölyede öğrencilerin anahtarlık, bileklik, kitap ayracı gibi el emeği ürünleri ilerde satışa sunup ekonomik özgürlük kazanmaları amaçlanıyor.

- Başkan Büyükkılıç, Erciyes'teki jeotermal sondaj çalışmalarını denetledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Dağı'nda sıcak su bulunmasına yönelik sürdürülen jeotermal sondaj çalışmalarını denetledi.

Büyükkılıç, jeotermal sondaj çalışmalarını denetleyerek, son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Erciyes'in potansiyelini arttırmak ve 12 ay kullanılabilir bir cazibe merkezi haline getirmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Büyükkılıç, "Şehrimizin marka değeri Erciyes'imizde devam eden sıcak su sondaj çalışmalarını inceleyerek, gelinen son durum hakkında bilgiler aldık." ifadelerini kullandı.

- Talas Musiki Cemiyeti kurs kayıtları başladı

Talas Belediyesi bünyesinde kurulan Talas Musiki Cemiyeti'nin çocuklara yönelik bağlama ve gitar kursuna kayıtlar başladı.

Ali Saip Paşa Caddesi girişinde bulunan merkezde verilecek kursa 10-15 yaş grubu arası çocuklar ücretsiz katılabilecek.

13-23 Haziran tarihlerinde devam eden kurs kayıtları için müracaatlar Musiki Cemiyeti'ne yapılabilecek.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.