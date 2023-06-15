Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, personelle istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşın beklentilerini anında çözebilmek ve onlara daha kaliteli hizmet ulaştırabilmek amacıyla gerçekleştirilen toplantıya başkan yardımcıları da katıldı.

Başkan Çolakbayrakdar, Çözüm Merkezi’nin hızlı çözüm anlayışıyla vatandaşlardan gelen istek ve şikayetlere yönelik kayıtlar oluşturduğunu belirtti.

Çözüm Merkezi’nin vatandaş ile belediye başkanı arasında bir iletişim kanalı olduğunu belirten Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çözüm Merkezi ile ilgili vatandaşımıza daha hızlı ve daha kaliteli hizmet ulaştırmak, vatandaşımızın beklentisini anında çözebilmek adına çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Merkez ile 2016 yılından beri yapmış olduğumuz çalışmaların her aşamasında iyileştirme, yenileştirme ve operasyon gücümüzü artıracak şekilde bilgi işlem tarafını tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Kayseri'de "İlkokullar Arası Satranç Takım Turnuvası" sona erdi

Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen "İlkokullar Arası Satranç Takım Turnuvası" sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciği işbirliğiyle düzenlenen turnuva, ödül töreniyle son buldu.

Çolakbayrakdar, çocukların zeka sporu turnuvası ile hem eğlendiğini hem de öğrendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu turnuvada kazanan Türkiye’nin geleceği çocuklardır. Rabbim, başarılarını daim etsin. Geleceğimizin teminatı yavrularımıza yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgili her alanda eğitim vererek, onların sosyalleşmesine, fiziksel ve zihinsel yönden gelişmelerine katkı sağlıyoruz. Bu noktada çocukları ve gençleri satranç ile buluşturmak ve satranca olan ilgilerini artırmak amacıyla turnuva düzenledik. Büyük ve güçlü Türkiye'nin geleceğini yetiştirmek için bu tur organizasyonlara devam edeceğiz."

Çolakbayrakdar, turnuvada dereceye giren sporculara ödül verdi.

- Kayseri'de "Milli Değerlerimiz Çanakkale" konferansı verildi

Melikgazi Belediyesi ve Kayseri Yeşilay Şubesi işbirliğinde, Erciyes Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Görevlisi Ahmet Nedim Kilci tarafından gençlere "Milli Değerlerimiz Çanakkale" konferansı verildi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, gençlere önem verdiklerini belirterek, şunları aktardı:

"Ülkemizin geleceği gençlerin elinde. Yeşilay’ın da en önemli görevi gençlerimizi zararlı alışkanlık ve bağımlılıklardan korumak. Biz de belediye olarak elimizden geldiğince destek vereceğiz. Çanakkale, milli birlik ruhunun tecelli ettiği bir yer. Çanakkale’nin bize sağladığı manevi ruh, vatan adına verilen bu mücadele bizim bugün de geleceğimizin inşasında rehber ve önder olacak en önemli esastır. Bu kapsamda Çanakkale şehitlerimizi ve vatanları uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnetle anıyorum. Ahmet Nedim Kilci hocamıza da teşekkür ederim."



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