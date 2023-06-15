Kayseri'de farklı branşlarda başarı gösteren öğrenciler ödüllendirildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yıl boyu eğitim, spor, sanat gibi alanlarda başarı gösteren öğrenciler ödüllendirildi.

Kayseri Fen Lisesi'nde düzenlenen programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, gençlerin önünde uzun bir gelecek olduğunu, bu yıllarda edinilen deneyimlerin yaşamdaki seçimleri etkileyeceğini söyledi.

Salondaki her öğrencinin farklı özellikleri ve yetenekleri olduğuna dikkati çeken Karaköse, "Bir sonuç aldınız, önemli olan bunun sürdürülebilir olması. Başarılı olabilmek için mutlaka önce bir takım hedeflerinizin olması gerekiyor. Bir hedef koyabilmeniz için hayal kurmanız çok nemli." dedi.

Karaköse, konuşmasının ardından eğitim, sporun farklı branşları ile sanat alanında düzenlenen ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarı gösteren öğrencilere madalya ve başarı belgesi verdi.



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