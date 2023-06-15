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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de farklı branşlarda başarı gösteren öğrenciler ödüllendirildi

AA

Kayseri'de farklı branşlarda başarı gösteren öğrenciler ödüllendirildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yıl boyu eğitim, spor, sanat gibi alanlarda başarı gösteren öğrenciler ödüllendirildi.

Kayseri Fen Lisesi'nde düzenlenen programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, gençlerin önünde uzun bir gelecek olduğunu, bu yıllarda edinilen deneyimlerin yaşamdaki seçimleri etkileyeceğini söyledi.

Salondaki her öğrencinin farklı özellikleri ve yetenekleri olduğuna dikkati çeken Karaköse, "Bir sonuç aldınız, önemli olan bunun sürdürülebilir olması. Başarılı olabilmek için mutlaka önce bir takım hedeflerinizin olması gerekiyor. Bir hedef koyabilmeniz için hayal kurmanız çok nemli." dedi.

Karaköse, konuşmasının ardından eğitim, sporun farklı branşları ile sanat alanında düzenlenen ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarı gösteren öğrencilere madalya ve başarı belgesi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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