Kayseri'de denetimlerde 52 araç trafikten men edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de trafik denetiminde 52 araç trafikten men edildi, 1155 sürücüye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1-15 Haziran tarihlerinde yük ve yolcu taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı.

5 bin 124 aracın kontrol edildiği denetimlerde, kural ihlali yapan ve eksikleri olan 1155 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde 52 araç da trafikten men edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.