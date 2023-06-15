Sarıoğlan'da farklı branşlarda turnuva düzenlendi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde satranç, dart ve voleybol turnuvaları düzenlendi.

Sarıoğlan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvaya öğretmen, öğrenci ve kamu kurumlarında çalışanlar katıldı.

İlk ve ortaokul öğrencileri satranç ,öğretmenler dart ve kurum personeli voleybol turnuvasında ter döktü.

Toplam 147 kişinin katıldığı turnuvada dereceye girenlere madalyaları verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Akbülbül, sporun birleştirici gücü ile mücadele eden herkese teşekkür etti.





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