Kayseri'de FETÖ şüphelisi yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümüşhane Sulh Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliyi Kocasinan ilçesinde bir ikamette buldu.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.



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