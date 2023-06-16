Kayseri'de öğrenciler yaz tatiline girdi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 2022-2023 eğitim döneminin sona ermesi dolayısıyla karne töreni düzenlendi.

Ali Osman Özel İlkokulu'ndaki törene katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, okul öncesi sınıfını ve ilkokul sınıflarını ziyaret ederek, öğrencilere karne verdi.

Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Akar, çocuklarla sohbet etti.

Burada gazetecilere konuşan Akar, çocuklarla, gençlerle bir arada bulunmaktan keyif aldığını, başarılarıyla gurur duyduğunu dile getirdi.

Akar, öğrencilerin başarılarından dolayı öğretmenleri de kutladı.

Akar'a Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse eşlik etti.



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