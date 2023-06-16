Yahyalı Belediyesi filosuna 8 hizmet aracı kattı

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KAYSERİ (AA) - Yahyalı Belediyesi 8 hizmet aracı alarak filosunu genişletti.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Belediye Başkanı Esat Öztürk ve AK Parti İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu araçları inceledi.

Burada konuşan Öztürk, hizmet konusunda ciddi çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Öztürk, vatandaşlara zamanında ve eksiksiz hizmet için araç filosunu güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Araçları eksik olunca yeteri kadar hizmet sunamadıklarını dile getiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu nedenle vatandaşlarımıza daha kaliteli ve hızlı hizmet etmek için çift kabinli kamyonet, tır, çöp toplama aracı, pikap, asfalt tamir aracı römorku ve seyyar tamir aracını filomuza dahil ettik. İhtiyaçlar doğrultusunda filomuzu güçlendirmeye devam edeceğiz. Yeni araçlarımızın ilçemize, vatandaşlarımıza ve personelimize hayırlı olmasını diliyorum. Görevimiz, doğa harikası küçük ilçemiz Yahyalı'ya hizmet etmek."

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