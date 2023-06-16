Sarıoğlan'da 1823 öğrenci karne aldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

İlçedeki okullarda düzenlenen törenlerde toplam 1823 öğrenci karne aldı.

Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen törene katılan Sarıoğlan Kaymakamı Fatih Güner, öğrencilere karneleri ile çeşitli hediyeler verdi.

Güner, eğitmenlere teşekkür ederek, öğrencilerden tatili en iyi şekilde değerlendirmelerini istedi.

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