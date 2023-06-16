Kayseri'de 22 kadın kooperatifinin ürünlerinin yer aldığı fuar açıldı

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet? İşte ifadeleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Valilik öncülüğünde kurulan 22 kadın kooperatifinin ürünlerinin yer aldığı fuar açıldı.

Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı'ndaki açılışta konuşan Vali Gökmen Çiçek, 8 ay gibi kısa sürede ilçelerde 22 kadın kooperatifi kurduklarını söyledi.

Kadın kooperatiflerinin hem kendilerine sağlanan kooperatif binalarında hem de e-ticaret üzerinden el emeği ürünlerini satabildiklerini aktaran Çiçek, Büyükşehir Belediyesinin de kendilerine destek verdiğini ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yerel yöneticiler olarak kadın kooperatiflerine her türlü olanağı sağladıklarını dile getirdi.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise oda olarak kadın girişimcilere e-ticaret eğitimi vereceklerini belirtti.

Fuarda, kadın kooperatiflerinin ürettiği yemekler, hamur işleri, çantalar, kıyafetler, el örgüleri, hediyelik eşyalar gibi ürünler yer alıyor.

Fuar 25 Haziran'a kadar açık olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.