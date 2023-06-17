Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, referans alınan, kaynaklarına atıf yapılan büyükşehir belediyeleri arasında 6. sırada yer aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sosyal Bilimler Atıf Dizini'nin (SOBİAD) verilerinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi, atıfta bulunulan büyükşehirler arasında en çok tercih edilen belediyelerden oldu.

Türkiye'deki 30 büyükşehir belediyesinin yayımlanan eserleri arasında gerçekleştirilen atıf araştırması neticesinde Kayseri Büyükşehir, toplam bin 351 atıf ile İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Bursa'nın ardından 6. sırada yer aldı.

- 3. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 21K ve 10K kayıtları başladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın "150. Yılda 150 Proje" kapsamında geçen yıl ikincisi düzenlenen yarı maratonunun bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek.

Bu yıl Mimar Sinan temasıyla düzenlenecek 3. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 21K ve 10K kayıtları başladı.

24 Eylül Pazar günü gerçekleşecek maraton 7'den 70'e profesyonel ve amatör sporcuları ağırlayacak.

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