Kayseri'de baraj gölüne aracıyla düşen kişi öldü

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde baraj gölüne aracıyla düşen kişi hayatını kaybetti.



Yamula Baraj Gölü'ne bir aracın düştüğü ihbarı üzerine jandarma, AFAD, UMKE ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri bölgeye sevk edildi.



Ekiplerin arama çalışmaları sonucu B.D'nin (36) cesedine ulaşıldı.

İddiaya göre, B.D'nin, park halindeki araçta oynayan çocuğunun el frenini indirmesi sonucu hareket eden aracı durdurmaya çalışırken göle düştüğü, çocuğun da çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kurtarıldığı belirtildi.



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