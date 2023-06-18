Kayseri'den kısa kısa

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ziyagökalp Mahallesi'nde bulunan Kuzulu Park'taki çalışmaları denetledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, ilçe genelinde devam eden park yenileme çalışmalarını denetlemeye devam ediyor.

Çolakbayrakdar, daha yeşil ve konforlu Kocasinan için gayret ettiklerini belirtti.

Fiziki mekanların daha güzel olmasına büyük önem verdiklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, "Ziyagökalp Mahallesi'ndeki Kuzulu Parkı yeniliyoruz. Başladığımız yenileme çalışması kapsamında hem içerdeki sert zeminin yenilenmesi hem de yeşil ağırlıklı olarak sosyal donatılarını değiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

- Başkan Büyükkılıç'tan Babalar Günü mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, babaların ailenin üzerinde gölgesini eksik etmeyen bir çınar olduğunu belirtti.

Tüm babaların ve baba olmak için gün sayanların Babalar Günü'nü kutlayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Eskilerden günümüze ulaşan tabirle baba, evin direğidir. Baba, ulu bir çınar gibi gölgesini ailesinin üzerinden eksik etmez. Baba, her bir aile ferdi için güven, huzur, cesaret demektir. Baba, bir milletin nesiller boyu kendisini güvende hissettiği ve yaşamını sürdürdüğü vatan gibi bir kucaktır. Baba ile anne ile çocuklar ile kısacası aile dediğimiz kurum en kıymetli hazinemizdir."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.