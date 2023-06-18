Kayseri'de şehit ve gazi çocukları tiyatro oyunu sergiledi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de şehit ve gazi çocuklarından oluşan tiyatro topluluğu ilk oyununu sergiledi.

Küçük Yürekler Büyük Hayaller Projesi kapsamında 4-16 yaş grubu şehit ve gazi çocuklarının yer aldığı tiyatro topluluğu oluşturuldu.

Topluluğun, Kayseri Kültür Merkezi'nde sergilediği "Kuzu Maydonozun Maceraları"nı adlı ilk oyununda 18 çocuk sahne aldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, tiyatro oyunu sonrası yaptığı konuşmada, yaklaşık 4 ay önce çocukları oyuna çalışırken seyrettiğini ve kendilerini inanılmaz geliştirdiklerini söyledi.

Projede yer alanları tebrik eden Çiçek, "Çocukluğumuzdan beri bize birçok yabancı ülkelerin yıldızlarını kahraman diye alkışlatıyorlar. Eğer kahraman görmek istiyorlarsa, eğer gerçekten fedakarlık nedir görmek istiyorlarsa işte onlar bizim şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Bugün o kahramanlarımızın evlatlarını izledik." diye konuştu.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Kayseri Şube Başkanı Sami Doğan da anlamlı bir etkinlik için buluştuklarını dile getirdi.

Program sonunda, tiyatro oyununda emeği geçenlere plaket takdim edildi.









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