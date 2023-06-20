Kayseri'de güven timleri 2 bin 127 kişi sorguladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de güven timleri, bir haftada 2 bin 127 kişiyi sorguladı.
Güven Timleri Büro Amirliği'ne bağlı 22 yaya devriye ve 3 motorize ekipten oluşan 73 personel, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda,12-19 Haziran'da 2 bin 127 kişinin sorgusu yapıldı ve 13 aranan şüpheli ile 9 yoklama kaçağı yakalandı.
Ekipler, iki olayda ise 38,36 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 2 şüpheliye işlem yaptı.
Çalışmalar kapsamında 1 tabanca ve 13 fişek ele geçirildi, 1 şüpheliye işlem yapıldı ve ayrıca, 5 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı.