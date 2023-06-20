Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 4 yeni sahayı hizmete açacaklarını bildirdi.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Erciyes Dağı'nı 12 ay sporun merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Geçen sezon yurt içi ve dışından Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde takımların kamp yaptığını anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Erciyes Kayak Merkezi'mizle ilgili Mehmet Özhaseki bakanımıza teşekkür ederken, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile ilgili de yaptığımız çalışmaları takip ediyorsunuz. Daha önce iki tane saha yapmıştık, şimdi dört tane daha saha yaptık. Şu anda dördünü hizmete açıyoruz, altıya tamamlayacağız, toplam sekiz olacak. Ayrıca spor salonu ve yüzme havuzu da söz konusu. Burayı sporun merkezi, kamp merkezi haline dönüştürme yönünde çalışıyoruz."

Büyükkılıç, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 4 yeni sahanın hizmete açılacağını ifade etti.

- AGÜ'de "Ekonomistler Ne Yapar" konulu seminer düzenlendi

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Ekonomi Bölümü tarafından "Ekonomistler Ne Yapar?" konulu seminer düzenlendi.

AGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, çevrim içi yapılan seminere, Harvard Üniversitesinde Öğretim Üyesi Prof. Dr. N. Gregory Mankiw konuşmacı olarak katıldı.

Prof. Dr. Mankiw, seminerde akademik kariyerini, ekonomi düşüncesini ve araştırmalarına şekil veren deneyimlerini paylaşarak, öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.

Ekonomi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Umut Türk'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen seminere, çok sayıda akademisyen ve öğrenci de katıldı.

- Kayseri'de zabıtalar bayram öncesi toplantı yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığınca düzenlenen toplantıda Kurban Bayramı öncesi alınacak tedbirler görüşüldü.



Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık ve merkez ilçe zabıta müdürleri bir araya geldi.

Kayacık'ın başkanlığında yapılan toplantıda vatandaşın huzurlu bayram geçirmesi için yapılması gereken konular ele alındı.

Toplantıda alınan karar gereği de izinler kaldırıldı.



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