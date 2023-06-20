Ekonomi ve Finans Buluşmaları'nın ikinci etkinliği Kayseri'de yapıldı

KAYSERİ (AA) - Orta Anadolu Girişim ve İş Dünyası Federasyonunun (ORSİFED) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ekonomi ve Finans Buluşmaları'nın ikinci etkinliği, "Yatırım Alternatifleri ve Risk Yönetimi" temasıyla Kayseri'de yapıldı.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ile İntegral Yatırım'ın işbirliğiyle kentteki bir otelde düzenlenen toplantının açılışında konuşan ORSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Soner Türküm, federasyonun Kayseri, Sivas, Yozgat'ı içine alan kalkınma bölgesinde faaliyet gösteren, bünyesinde iş dünyasından 10 derneğin yer aldığı bir yapı olduğunu söyledi.

Türküm, panelde, seçim sonrası ekonomi kadrolarındaki değişiklikler ve oluşan beklentiler konusunda uzmanların katılımcıları bilgilendireceklerini belirtti.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Gizer de finansman kaynaklarına erişimin bir önceki yıla kıyasla çok daha zorlaştığı bir dönem yaşandığını ifade etti.

Ekonomiden demokrasiye, eğitimden gençliğe, kadından çevreye, Türkiye'nin aydınlık geleceğinin aklın ve bilimin ışığında inşa edilebileceğini anlatan Gizer, bu amaca hizmet etmek için 26'sı bölgesel, 4'ü sektörel olmak üzere 30 federasyon, ulusal ve uluslararası 331 üye dernek ve 60 bini aşkın şirketi, gönüllülük esasıyla bir araya getirdiklerini aktardı.

Gizer, belirsizliğin ekonomik ve mali istikrarın en büyük düşmanı olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Üretim yatırım istiyor, yatırım da mali istikrar ve öngörülebilirlik arıyor. Ekonominin değişmez kuralı dışında geçici yollar arandığında maalesef orta ve uzun vadede kalıcı bir devamlılıktan da vazgeçmiş oluyoruz. Artık başka çaremizin kalmadığı iktisat bilimi çerçevesinde sorunlarımızı doğru teşhis edip, doğru bir tedavi yöntemi uygulamanın gerekli olduğu zamanlardayız. Ekonomimizi dayanıklı kılmak için güvenli politikalara ihtiyacımız var."

İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Taşdoğan da tüm dünyanın içinden geçtiği Kovid-19 salgını sonrası dünya ekonomisinde öngörülemez dalgalanmalar yaşandığını ve bu süreçte hem bireylerin hem de işletmelerin önemli maddi zararlarla karşılaştıklarını anımsattı.

Bu risklere karşı tedbir alanların zor zamanları nispeten daha kolay atlattığına dikkati çeken Taşdoğan, "Her risk ortamı kendi koşullarıyla birlikte ortaya çıkar ve farklı yaklaşımlara ihtiyaç duyar. Biz de bu etkinliğimizde risklerin daha iyi anlaşılabilmesi ve önüne geçilebilmesi adına iş dünyasına destek olmak isteğindeyiz. Amacımız, hem mevcut durumu masaya yatırıp hem de bu durum içerisinde gerek sermaye piyasası enstrümanları gerekse kurumsal finansman alanında ne gibi imkanlar olduğunu aktarmak, firmalarımızın nasıl faydalanabileceklerine yönelik bilgi vermek ve yüz yüze soruları yanıtlamak." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından ekonomistlerin yer aldığı panellere geçildi.

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