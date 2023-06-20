Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi (HOSPİCE) projesinde devam eden çalışmaları denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, merkezdeki çalışmaları denetleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Projede çalışmaların hızlı şekilde devam ettiğini aktaran Büyükkılıç, "Büyükşehir Belediyesi olarak dua alacağımız projelerimizden bir tanesi olan Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi'nde incelemelerde bulunduk. Terminal dönem kanser hastalarımızın yaşam kalitelerini arttırmak için halkımızın hizmetine sunacağımız bu projede son düzenlemeleri yapıyoruz. Hayırsever iş birliğiyle kısa sürede hizmete açacağımız projemiz şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

- Spor AŞ hizmetleri sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çocuklara hem tatil hem de eğitim imkanı sunuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin 17 spor tesisi ve 5 parkta gerçekleştireceği, futboldan basketbola, okçuluktan tenise 17 branşın yer aldığı Yaz Dönemi Spor Okulları başladı.

Spor Okullarının 1'inci Yaz Dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri 19 Haziran-20 Temmuz olarak belirlenirken, 2'nci Yaz Dönemi 21 Temmuz-15 Ağustos, 3'üncü Yaz Dönemi 16 Ağustos-9 Eylül olarak planlandı.

- Başkan Öztürk, yağıştan etkilenen mahalleleri ziyaret etti

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde etkili olan yağış sonrası Belediye Başkanı Esat Öztürk incelemelerde bulundu.

Taşkınların meydana geldiği Kirazlı ve Karaköy mahallelerinde ulaşımda aksamalar olurken, bazı evler sular altında kaldı ve ekili dikili araziler zarar gördü.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, yağıştan etkilenen mahallelerde temizlik çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Sık sık sel meydana gelen bölgelerde ciddi bir düzenleme yapılması gerektiğini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Öncelikle mahallemize geçmiş olsun diliyorum. Burası önceliğimiz olan bir taşkın deresi. Dereyi belediyemiz bütçesiyle yapmamız imkansız. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve DSİ Bölge Müdürlüğü ile görüşerek sel deresinde hemen düzenleme yapmak istiyoruz. Şu an iş makinalarımız selin getirdiği malzemeleri temizliyor. Burada meydana gelen seller insanlarımızın evlerine ve bahçelerine ciddi zararlar veriyor. Belediye olarak hemen taşkın deresini düzenleyip, Büyükşehir Belediyesi ve DSİ Bölge Müdürlüğünün desteği ile burayı tamamlamak istiyoruz."



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