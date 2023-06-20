Kayseri'de temizlediği tabancası kazara ateş alan kişi yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde temizlediği tabancasının kazara ateş alması sonucu yaralanan kişi, tedavi altına alındı.



Alınan bilgiye göre, Ziyadoğan Mahallesi'ndeki evinde temizlediği tabancası kazara ateş alan avukat İ.K, kendini yaraladı.

İ.K'nin karısının ihbarı üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Evinde ilk müdahalesi yapılan İ.K, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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