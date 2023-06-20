Erciyes Üniversitesi ile Coursera Online Eğitim Platformu arasında iş birliği protokolü imzalandı

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KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile çevrim içi öğrenme platformlardan Coursera Online Eğitim Platformu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklaya göre, rektörlük toplantı salonunda düzenlenen protokol imza töreninde konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, imzalanan iş birliği protokolünün üniversitedeki akademisyen ve öğrencilere önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Üniversitelerinin uluslararasılaşma yönünde önemli katkılar sağlayacağını düşündükleri bir protokolü imzaladıklarını aktaran Altun, şunları kaydetti:

"Uluslararasılaşması konusunda kendi içerimizde nasıl adımlar atabileceğimizin her zaman çalışmalarını yapmaktayız. Özellikle akademisyenlerimizi araştırma alanlarında etkin olarak teşvik edebilmek için yeni teşvik kriterleri geliştirme gayreti içerisinde de olmaya devam ediyoruz."

Coursera Ortaklıklar Direktörü Pedro Moura da protokolün düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu kadar hızlı değişen bir dünyada başarılı olmak için öğrencilere gerekli becerileri sağlayabileceğimiz uzun süreli bir ortaklık kurmak için sizlerle işbirliği yapmak Coursera olarak bizim için bir zevktir." ifadelerini kulandı.

Konuşmaların ardından Rektör Altun ve Moura, iş birliği protokolünü imzaladı.



Protokol kapsamında, özellikle araştırma grupları bünyesinde çalışmakta olan öğretim elemanları ve öğrencilerin araştırma becerilerinin arttırılması amaçlanıyor.

Bu plan kapsamında ERÜ mensubu öğretim elemanları ve öğrenciler, Coursera bünyesindeki yüzlerce kurs içerisinden ihtiyaç duydukları kursları ücretsiz alabilecek, kursları başarı ile tamamladıklarında ise kurs sertifikalarına sahip olabilecek.

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