Kayseri'de "dur" ihtarına uymayanların aracında uyuşturucu ele geçirildi

Vitrindeki manken aslında bir ölü gelin mi?

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Battalgazi Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 38 AED 917 plakalı otomobil bölgeden uzaklaştı.

Takip ve kovalamaca sonucunda otomobil Hürriyet Mahallesi Gökalp Caddesi'nde motosikletli polis timleri tarafından durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ve kılıç ele geçirdi. Araçta bulunan S.Y. ve F.K. gözaltına alındı.









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