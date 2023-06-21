Kayseri'de mezarlık çıkışında 2 kişiyi silahla yaralayan sanığa hapis cezası

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde mezarlık çıkışında 2 kişiyi tabancayla yaralayan sanık, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Y.U. ve avukatı hazır bulundu, müştekiler Z.G. ve Ş.A. ise katılmadı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "kasten yaralama" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, "Öldürme kastı ile hareket etmedim. Üstüme gelen tehdidi savuşturmak için yaptım. Pişmanım, beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Y.U'ya mağdur Z.G'ye yönelik "kasten yaralama" suçundan 6 yıl 8 ay, mağdur Ş.A'ya yönelik aynı suçtan 4 ay ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan 2 yıl hapis cezası ile bin lira adli para cezası vererek, tutuklanmasına hükmetti.

- Olay

Talas ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde, 3 Eylül 2021'de, Y.U. ile Z.G, vefat eden bir yakınlarının cenazesini defnetmek için geldikleri Babaoğul mevkisinde bulunan mezarlığın önünde, tartışmaya başlamıştı. Çıkan kavgada Y.U. tabanca ile Z.G. ve yanında bulunan Ş.A'yı yaralamıştı.

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