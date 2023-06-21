Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 4 yıllık süreçte 11 milyon 752 bin 694 araca otopark hizmeti verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye otopark hizmetlerinde, 2019 yılından bugüne kadar yol kenarı, parkmetre ve katlı otoparklarda milyonlarca araca otopark hizmeti sundu.

Kaleönü ve Kiçikapı vale hizmet noktalarından, kurulduğu günden bu yana 60 bin 814 kişi faydalandı.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi elektrikli araç şarj ünitelerinin Kurşunlu ve Hunat otoparklarında kurulumunu gerçekleştirdi.

- Kocasinan Belediyesi ihaleden kazandı

Kocasinan Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında bulunan 16 villa ve 5 konut arsası yüzde 25 peşin ve 12 ay taksit seçeneği imkanıyla satışa sunuldu.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, başkanlığında Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ihale açık ve kapalı teklif usulüyle gerçekleştirildi.

Erkilet Generalemir, Ertuğrulgazi, Erkilet Zade, Beyazşehir ve Şeker mahallerinde bulunan villa ve konut arsalarından 15'i alıcı buldu.

Erkilet Generalemir, Ertuğrulgazi, Saraybosna, Osmangazi mahallerinde bulunan 3'er villa ve konut arsası ise iki hafta süreyle pazarlığa bırakıldı.

İhalelerde toplam 70 milyon 450 bin lira gelir elde edildi.

- Matematik Kampı kayıtları başladı

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından düzenlenen Matematik Kampları için kayıtlar başladı.

Sayısal dikkat ve zeka kazanımlarını sağlayıp, analitik düşünme becerilerini geliştirerek, yaparak yaşayarak öğrenme modeliyle matematik alanında soru çözümü imkanı tanınan KAYMEK Matematik Kampı'na 41 kişi katılabilecek.

Matematik dersinin yanı sıra geometri, deneme sınavları ve motivasyon çalışmaları gibi sınav stresini azaltıcı içeriklerin de yer alacağı kampta öğrenci alımları mülakatla belirlenecek.

Mülakatlar, 3-7 Temmuz arasında İhtisas Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

- KASKİ'nin kalitesi tescillendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen denetimlerin sonucunda "TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi" almaya hak kazandı.

KASKİ, 15-17 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen dış tetkik sürecini başarıyla tamamladı.

KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, uzun bir sürecin ardından böylesine önemli bir belgeyi almaya hak kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

- Talas'ta belediye ile Kızılay arasında kurban iş birliği

Talas Belediyesi ve Türk Kızılay Talas Şubesi depremzedeler ve ihtiyaç sahipleri için yeni bir kampanya başlattı.

Talas Belediyesi ile Kızılay Talas Şubesi "Kurbanınız Sofralara Bereket Olsun" sloganıyla ihtiyaç sahipleri ve depremzedeler için kurban bağışı organizasyonu gerçekleştiriyor.

Kampanyada yurt içi kurban bedeli 5 bin 950 lira, yurt dışı ise 2 bin 650 lira olarak belirlendi.

Kampanyaya katılarak hem Talas'taki depremzedelere hem de ihtiyaç sahiplerine kurban bağışında bulunmak isteyenler Ziraat Bankası Talas Şubesinin TR07 0001 0014 3900 0018 6856 68 nolu hesabına veya 1439/1868-5668 nolu hesap numarasına bağışta bulunabilecek.

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